Помощник главы Минздрава опроверг сообщения об идее наказания врачей-антипрививочников

Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию СМИ о якобы предложении главы ведомства ввести уголовное наказание для врачей - антипрививочников.

Как сообщил Кузнецова, в ходе заседания комитета Государственной думы по охране здоровья глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, распространяющих некорректную информацию и выступающих против вакцинации от коронавируса, отметил, что подобное поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан, а отвечая на предложения депутатов внести изменений в законодательство для наказания таких медработников, отметил, что меры ответственности уже предусмотрены действующими законами.

«На предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», - приводит РИА Новости слова помощника министра.