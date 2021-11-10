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Здоровье10 ноября 2021 14:16

Помощник главы Минздрава опроверг сообщения об идее наказания врачей-антипрививочников

Депутаты предлагали внести изменений в законодательство для наказания подобных медработников
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию СМИ о якобы предложении главы ведомства ввести уголовное наказание для врачей - антипрививочников.

Как сообщил Кузнецова, в ходе заседания комитета Государственной думы по охране здоровья глава Минздрава Михаил Мурашко, говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, распространяющих некорректную информацию и выступающих против вакцинации от коронавируса, отметил, что подобное поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан, а отвечая на предложения депутатов внести изменений в законодательство для наказания таких медработников, отметил, что меры ответственности уже предусмотрены действующими законами.

«На предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами», - приводит РИА Новости слова помощника министра.