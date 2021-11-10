Кремль: информация о новых видео с пытками в колониях будет рассматриваться

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Данные о новых видео с пытками в колониях будут рассматриваться. Такое заявление в среду, 10 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что проверки уже идут, но пока рано говорить об их результатах.

«Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться», - сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что лично президент России «не может держать под своим вниманием» каждый «отдельный эпизод» с видео о пытках, указав на то, что этот вопрос «скорее прерогатива тех органов, которые осуществляют проверки».

Напомним, некоторое время назад портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, как сообщало издание, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а позже появилось несколько аналогичных видео.