Главы МИД России и Белоруссии утвердили программу согласованных действий во внешней политике Фото: REUTERS

В среду, 10 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022 - 2023 годы.

Церемония подписания договора состоялась в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны также подписали план консультаций между двумя дипведомствами на следующей год.

Накануне Лавров и Макей уже провели переговоры, в ходе которых предполагалось обсудить двусторонние вопросы сотрудничества, а также международные проблемы, но эта встреча прошла в закрытом режиме.

Как сообщали ранее в пресс-службе МИД РФ, особое внимание стороны собирались уделить вопросам разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, а также взаимодействию Москвы и Минска по данному вопросу в профильных многосторонних структурах.