В Совфеде заявили, что обязательную вакцинацию можно вводить только в период пандемии Фото: Олег ЗОЛОТО

Обязательная вакцинация в России возможна только в случае особой острой эпидемиологической обстановки, это продиктовано действующим законодательством, заявил журналистам член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«В этом случае начинает действовать закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Действительно, в период пандемии <...> представители некоторых профессий подлежат обязательной вакцинации», – сказал парламентарий.

Он объяснил, что обязательная вакцинация действует в этом случае для некоторых групп населения. Согласно действующему законодательству, при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи российских регионов имеют право подписывать постановления о профилактических прививках, добавил сенатор.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор научногол Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70-75% россиян, объяснил специалист.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не противоречит Конституции.