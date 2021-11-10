Глава Приамурья Василий Орлов: «Ожидаем, что новый путепровод в Свободном прослужит более 70 лет»

Губернатор Василий Орлов осмотрел новый путепровод в Свободном. Движение по нему было запущено 1 ноября. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов оценил новый путепровод в городе Свободный. Реконструкция важного для региона объекта началась в сентябре 2020 года. Строительство продолжалось один год и один месяц и завершилось четко по графику. Движение по мосту через Транссибирскую магистраль было запущено 1 ноября.

Василий Орлов поблагодарил строителей ООО «СК Мостотрест» (предприятие входит в Группу компаний БТС-МОСТ) и вручил им благодарственные письма губернатора.

- Стоимость нового объекта составила порядка 1 миллиарда рублей. Средства были выделены из федерального бюджета по поручению Юрия Петровича Трутнева, за что мы очень благодарны, - отметил Василий Орлов. - Также хочу поблагодарить компанию «БТС-Мост», которая ввела путепровод в соответствии с планом и выполнила все взятые на себя обязательства. Мост выполнен по современным технологиям, он прослужит более 70 лет.

Губернатор сообщил, что в ближайшее время в регионе будут построены еще несколько путепроводов. Такие объекты позволяют значительно разгрузить транспортное сообщение, поскольку по Транссибу идет очень интенсивное движение поездов. Кроме того, путепроводы увеличивают безопасность на дорогах и экономят время местных жителей.

- На ближайшее время у нас серьёзные планы по путепроводам. Заканчивается контрактация по объекту в Новобурейском, ещё два объекта в ближайшем будущем также будут законтрактованы и построены - в Серышево и Завитинске, - рассказал Василий Орлов.

Решение о реконструкции путепровода через Транссиб было принято после того, как в 2018 году обрушился старый путепровод. Мост соединял две части Свободного. Строительство нового путепровода велось над действующими путями Транссибирской магистрали, без остановки поездов. При этом строители старались минимально ограничивать движение по железной дороге. В процессе реконструкции строители укрепили дорожное основание, отремонтировали участки нескольких улиц. Новый мост выполнен из антикоррозийной стали, с шумозащитным ограждением. При строительстве применялись самые современные технологии.