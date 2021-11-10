Главной новогодней елкой России станет 90-летнее дерево из Подмосковья. Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В этот Новый год Кремль украсит ель из подмосковного Щелкова. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, отметив, высота 90-летнего дерева составляет около 28 метров.

«В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково», - заявила пресс-секретарь управляющего делами главы государства в беседе с ТАСС.

Как уточнила Крылова, высота дерева составляет 28 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров, а размах нижних ветвей - около 10 метров, а спилить и доставить ель в Кремль собираются в середине декабря.

Пресс-секретарь также напомнила, что каждый год управление делами президента России организует поиски главного символа нового года, обращая внимания на, объем хвои, форму дерева, а также состояние лап и внешний вид. По ее словам, в этот раз подобные поиски продлились несколько месяцев.

Напомним, в прошлом году в качестве главной новогодней елки России была выбрана 96-летняя ель, высота которой составляла около 25 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров и размах нижних ветвей в 10 метров. Ель спилили в Наро-Фоминском лесничестве.