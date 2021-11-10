Назван доход российских блогеров на YouTube

Колодко добавил, что заработок автора на YouTube складывается из доходов от рекламных вставок Google, подписки YouTube Premium, суперчатов и суперстикеров, а также спонсорства. Фото: REUTERS

Операционный директор компании Mediacube Роман Колодко в беседе с изданием "Газета.ru" заявил, что за миллион просмотров на канале в месяц в русскоязычном регионе можно заработать от $50 до $3 тысяч.

"На YouTube гораздо большую роль играет количество просмотров на канале, чем подписчики. В русскоязычном регионе за каждые 1000 просмотров блогер может заработать от $0,05 на роликах до 2 минут и до 3$ за ролики от 20 минут с хорошим удержанием. Такая разбежка зависит от показателя RPM (Revenue per Mile — доход, который получает автор за каждые 1000 просмотров) конкретного канала", - рассказал он.

Колодко добавил, что заработок автора на YouTube складывается из доходов от рекламных вставок Google, подписки YouTube Premium, суперчатов и суперстикеров, а также спонсорства.

Эксперт отметил, что у одного миллионника может быть 300 тысяч просмотров в месяц, а у другого - 30 миллионов, при этом доход будет отличаться соответствующе.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram. На первом месте Ксения Собчак, заработавшая 1,48 миллиона долларов