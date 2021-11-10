Матвиенко допустила принятия новых мер из-за сложной ситуации с коронавирусом

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила принятие более строгих мер в некоторых российских регионах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, отметив, что возможны также «некие решения» на федеральном уровне.

«Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных мер, более строгих, по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых и специалистов … Возможны и на федеральном уровне некие решения, чтобы улучшить ситуацию», - заявила спикер Совфеда, напомнив, что вопрос борьбы с COVID-19 находится на контроле правительства и президента, накануне обсуждался и на Совете Безопасности РФ.

Матвиенко отметила, что ситуация с коронавирусом остается непростой, а «расслабляться рано и хлопать в ладоши пока нечему», призвав граждан продолжать строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. «Нужно продолжать вакцинацию, чтобы достичь как минимум 80 процентов вакцинированных и обеспечить национальный иммунитет», - отметила она.

Напомним, днем ранее, 9 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в трех регионах России. По ее словам, явное снижение заболеваемости отмечено в шести регионах.