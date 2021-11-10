Экс-солистка группы «Ленинград» отреагировала на новости о пропаже ее арсенала оружия. Фото: instagram.com/kolibaba.svetlana/

Экс-солистка группы «Ленинград» Светлана Петрова, известная под псевдонимом Светлана Колибаба, оказалась в центре новостей. Появилась информация, что у нее украли оружие.

Об увлечении артистки огнестрельным оружием известно давно. А тут оказалось, что в ее дом в Истре пробрался кто-то неизвестный и похитил ружья Fabarm S.A.T., два Remington, итальянское Benelli, а также ружья «Вепрь» и пять видов «Сайги» отечественного производства. Кроме того, по данным источника Пятого канала, злоумышленник захватил с собой травматические пистолеты Taurus LOM-13 и TON Folio INNA.

По некоторым данным, к происшествию может иметь отношение муж Светланы. Некоторое время назад пара поссорилась, и мужчина съехал из загородного дома.

Вполне возможно, что он мог забрать оружие из сейфа. Там более, наверняка мужчина знал, где хранятся ключи от сейфа.

Сама артистка, услышав новости про себя, поспешила заверить, что это выдумка и в ее доме все спокойно.

- Не, врут! Ошиблись-ошиблись. Такого нет, — сказала артистка телеканалу.

Объяснять, почему ее про нее сообщают источники в правоохранительных органах, она не стала. Светлана поспешила поскорее завершить разговор.

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