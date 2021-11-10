Цены на металл в России за год увеличились более чем в два раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на металл в России с ноября прошлого года выросли более чем вдвое. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое РФ Антон Глушков.

«Если смотреть динамику по металлу и на ту цену, которую мы имеем сейчас, то самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года подорожала на 105%. То есть более чем в два раза», - заявил президент НОСТРОЙ.

Глушков также отметил, что стоимость металла сильно влияет на себестоимость жилищного строительства. По его словам, изменение себестоимости строительства за последний год составляет от 20 до 25 процентов в зависимости от субъекта страны.

Напомним, в конце прошлого года мировой дисбаланс на фоне распространения коронавирусной инфекции повлиял на рост мировых цен на металл более чем на 30 % за два месяца к декабрю. Металлурги в свою очередь сообщили о росте цен на внутреннем рынке на 20-30%.