Задержанным ФСБ за шпионаж в пользу СБУ оказался ялтинский депутат Юрий Ломенко Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в среду, 10 ноября, задержала в Крыму жителя Ялты, который, по данным следствия, работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Задержанным по подозрению в шпионаже в пользу Киева оказался депутат Ялтинского городского совета второго созыва Юрий Ломенко, который ранее также был мэром курортного поселка Симеиз.

Как писал сайт kp.ru, о задержании предполагаемого шпиона стало известно в среду, 10 ноября. Согласно данным ФСБ, в период с 2017 по 2018 год подозреваемый по заданию СБУ собирал и передавал Украине сведения, которые имели государственную тайну. Речь идет и об информации о сотрудников органов Федеральной службы безопасности.

В отношении подозреваемого в шпионаже было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена в форме шпионажа». Наказание предусматривает от 12 до 20 лет тюремного заключения.