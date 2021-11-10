Голикова заявила о снижении еженедельных темпов прироста заболеваемости COVID-19

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в стране. По ее словам, в последнее время власти фиксируют стабильное снижение уровня заболеваемости.

"За последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам нерабочей недели этот показатель увеличился на 2,1%, тогда как неделей раньше он был на уровне 8,7%", - заявила Голикова.

Зампред правительства также отметила, что 30% заболеваемости коронавирусом приходится на крупные регионы, такие как Москва, Подмосковье, Петербург. Остальные регионы входят в оставшиеся 70%.

Как ранее писал сайт kp.ru, рост смертности от коронавируса вызывает тревогу. Такое заявление в среду, 10 ноября, сделала, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, но также сообщила, что уровень коллективного иммунитета по стране составляет 48,4 процента.