Сочи, Махачкала и Калининград названы самыми ресторанными городами России

Сочи, Махачкала и Калининград названы городами, где больше всего точек общественного питания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики платежной системы SWiP назвали города, где больше всего точек общественного питания на тысячу человек. Об этом в среду, 10 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

На первом месте оказался город Сочи, где на тысячу жителей приходится более шести кафе или ресторанов. Второй стала Махачкала с показателем 3,8 заведений. Заключает тройку лидеров Калининград с показателями 3,1.

В рейтинг также вошли Краснодар, Иркутск, Тула, Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск. Самые низкие результаты были зафиксированы в Оренбурге, Иваново, Ижевске и Ульяновске, где около 1,3-1,2 заведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители Подмосковья смогут вернуться к обычной жизни с работающими магазинами и сервисами. Так, с 8 ноября 2021 года возобновляется работа кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".