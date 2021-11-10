В России стали пользоваться популярностью туры за границу для вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне стали активнее ездить в европейские страны для прохождения вакцинации иностранными препаратами от коронавируса. Для прививок выбирают ту вакцину, которая утверждена ВОЗ и признается в большинстве европейских государств и США.

Как правило вакцинные туры организуются в те страны, куда пускают с российским сертификатом о вакцинации.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечает, что спрос на такие туры можно назвать стабильным. Причина в том, что пока большинство европейских государств и США не признают российские сертификаты о вакцинации. Но люди хотят свободно передвигаться по миру и иметь документ, который будет признать как в Европе, так и в Америке.

Вакцинные туры продают ряд операторов. Например «Русский экспресс» делится, что в сутки продается от 50 до 100 подобных путевок. Когда программа вакцинных туров только стартовала, то в день уходило всего пара туров, пишут "Новые известия".

Стоит отметить, что на такие поездки решаются чаще всего те, кто уже прошел вакцинацию российским препаратом.

Чаще всего россияне выбирают за границей однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson. Самое популярное направление вакцинных туров – Сербия и Хорватия.

Стоимость трехдневного вакцинного тура в Сербию и Хорватию у туроператоров стартует от 36 тыс. рублей с человека, в Словению — от 33 тыс., в Грецию — от 71 тыс. При этом в Хорватии и Греции можно сделать однокомпонентную или двухкомпонентную вакцину. А в Сербии — только двухкомпонентную, то есть приехать туда нужно дважды, пишет газета "Известия".