Голикова назвала эффективными и безопасными все российские вакцины от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила качество отечественных вакцин от коронавирусной инфекции. Она отметила, что все препараты отвечают стандартам эффективности и безопасности.

"Все вакцины от коронавируса, которые зарегистрированы в РФ, эффективны и безопасны", - заявила Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным в среду, 10 ноября.

На сегодняшний день россияне могут бесплатно привиться одним из четырех препаратов от коронавирусной инфекции — двухкомпонентными "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" или однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Выбрать вакцину зачастую можно самостоятельно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Татьяна Голикова заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в стране. По ее словам, в последнее время власти фиксируют стабильное снижение уровня заболеваемости. Он снижается уже на протяжении трех недель, сообщила вице-премьер РФ.