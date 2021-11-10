Россия и Белоруссия будут регулярно выполнять полеты авиации вдоль границ республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cо среды, 10 ноября, Москва и Минск будут на регулярной основе проводить полеты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

В военном ведомстве отметили, что уже выполнены задачи патрулирования границы в воздушном пространстве Белоруссии с привлечением двух российских дальних бомбардировщика Ту-22М3.

«Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы министерства.

Напомним, сегодня, 10 ноября, министры иностранных дел России и Белоруссии, Сергей Лавров и Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022 - 2023 годы.