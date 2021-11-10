МИД РФ: Украина пытается создать условия для силового решения конфликта в Донбассе

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев пытается создать условия для силового решения конфликта в Донбассе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Россия серьезно обеспокоена ухудшающейся ситуацией на линии соприкосновения.

«У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе», - сказал дипломат в ходе брифинга.

Захарова заявила, что наблюдатели сообщают о десятках единиц артиллерийских орудий и бронетехники, расположенных за пределами участков отвода, а также вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения.

«А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса», - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона передала западным коллегам предложения по встрече в «нормандском формате» и теперь ждет от них ответа. По его словам, несмотря на призыв провести встречу как можно скорее, Москва так и не получила ожидаемых результатов.