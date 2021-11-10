Путин поручил Минтрансу разобраться с перевозками грузов транспортом

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу как можно скорее решить ситуацию с задержками грузов на Дальнем Востоке. С такой просьбой глава государства обратился к руководителю министерства Виталию Савельеву.

Как отметил Савельев на совещании с президентом, для решения вопроса можно закрепить приоритетность социально значимых грузов при работе с ними в портах или создать специальную государственную судоходную компании, которая бы взяла на себя часть таких поставок. Президент Владимир Путин отметил, что определить приоритеты по этой части должен непосредственно Минтранс.

"Определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее", - распорядился глава государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство транспорта РФ взяло под контроль ситуацию с поставкой скопившегося груза в портах Приморья по всему Дальнему Востоку. По поручению зампредседателя правительства России Юрия Трутнева создан специальный рабочий состав, который займется вопросом транспортировки России Юрий Трутнев.