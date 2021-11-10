Захарова назвала недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делать миграционный кризис предлогом для введения очередных санкций в отношении Белоруссии или какой-либо другой страны недопустимо. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, конечно, считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза», - заявил диплома, отметив, что Москва считает нелегитимными и неприемлемыми любые односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств.

Напомним, днем ранее появилось сообщение, что Евросоюз в ближайшее время может ввести санкции в отношении около 30 белорусских физических и юридических лиц. Сообщалось, под ограничения могут попасть министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, а также авиакомпания «Белавиа». Позже в Польше на фоне миграционного кризиса предложили ввести санкционные меры против России.