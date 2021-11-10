Минсельхоз РФ допустил введение тарифной квоты для импорта сахара в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в следующем году может ввести тарифную квоту для импорта сахара и сахара - сырца. Такое заявление в среду, 10 ноября, сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с правительством.

«Для обеспечения внутренней потребности рассматривается также возможность установления в следующем году тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца», - заявил глава ведомства.

Напомним, в начале ноября в Минсельхозе сообщили, что цены российских производителей на сахар за неделю выросли на 1,6% и по состоянию на среду, 27 октября, составили 41,35 рубля за килограмм. В ведомстве также заявили о завершении переработки сахарной свеклы.

Как писал сайт kpl.ru, по данным Союза сахаропроизводителей России, переработано 18 251,8 тысяч тонн, что на 4,3% выше уровня прошлого года, а также 2 448,6 тысяч тонн сахара, что на 8,5% ниже прошлогоднего уровня. Основными странами покупателями сахара из России являются Украина, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Армения.