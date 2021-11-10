Путин призвал не допустить роста цен на продукты из-за ситуации с удобрениями

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством призвал своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химическими удобрениями не отразилась на ценах на продукты. По словам главы государства, стоимость азотных удобрений в стране в разы ниже, чем за рубежом, однако нельзя допустить ухода производителей на "премиальные рынки".

"Нужно иметь это в виду и не допустить ни в коем случае сбоев в работе сельского хозяйства", - сказал Путин.

Президент отметил, что ситуация с удобрениями может отразиться в первую очередь на ценах на мясную продукцию. Однако текущий комплекс мер, направленный на стабилизацию вопроса, Путин считает вполне взвешенным.

"Будем держать это с вами на постоянном контроле", - обратился Путин к кабмину.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство России по поручению президента Владимира Путина вводит ограничение на вывоз азотных удобрений за пределы страны. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду, 3 ноября.