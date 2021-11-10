В правительстве Германии перемещение мигрантов через Белоруссию назвали контрабандой Фото: REUTERS

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что транспортировка мигрантов через Белоруссию является государственной контрабандой, которая наносит ущерб людям, вводимым в заблуждение «фальшивыми обещаниями».

«То, что там устроило правительство, режим в Минске, это государственная контрабанда. Это на 100% происходит за счет людей, которых фальшивыми обещаниями заманивают в страну, которые платят за это деньги в надежде, что это путь в Европейский союз», - заявил представитель немецкого кабмина в среду, 10 ноября.

Зайберт, что эту ситуацию «мало назвать унижающей человеческое достоинство», указывая на судьбу мигрантов. По его словам, все это происходит как «гибридная атака» на Евросоюз.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в ходе телефонного разговора и.о. канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили миграционный кризис на белорусской границе. И.о. главы немецкого правительства заявила об «использовании» Белоруссией мигрантов, назвав это «бесчеловечным и неприемлемым», а также попросила российского лидера повлиять на это. В свою очередь, глава РФ предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.