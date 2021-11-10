Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе из России редких природных ресурсов

Светлана Радионова. Фото:Росприроднадзор

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала проблему вывоза краснокнижных растений из страны гражданами Китая одной из острых вопросов природоохраны, заявив, что китайские граждане «просто пылесосит все».

«"Большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть … сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам», - сообщила глава ведомства.

Радионова отметила, что данный вопрос для России сложный, а для жителей ряда российских регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, является традиционный промысел, однако «нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны».

«По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем…А для нас это – биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики – это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе – это большое наше богатство», - добавил она.