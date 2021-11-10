Российский аналитик Данченко в суде США не признал вину в предоставлении заведомо ложных данных ФБР Фото: Facebook

Российский аналитик Игорь Данченко в суде США не признал вину в предоставлении заведомо ложных данных ФБР.

Как передает ТАСС, следующий суд по делу россиянина пройдет в апреле следующего года.

Напомним, Данченко был задержан в Соединенных Штатах в рамках расследования дела о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Москвой. Как заявил The Washington Post адвокат экс-главы Белого дома Ральф Мартин, в задержанного российского аналитика ложными сведениями о предполагаемых связях бывшего американского лидера с Россией снабжал специалист по связям с общественностью Чарльз Долан.