Захарова заявила, что Россия упорядочит признание прививочных сертификатов с несколькими странами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о планах признания прививочных сертификатов между РФ и рядом других стран. По ее словам, работа по этому вопросу ведется сразу несколькими ведомствами.

"Это комплексная межведомственная работа, которая активно у нас ведется. Не могу говорить конкретно о сроках, могу заверить, что работа эта ведется чрезвычайно интенсивно", - рассказала Захарова РИА Новости.

По словам дипломата, в частности решается вопрос о признании казахстанских прививочных сертификатов. Над этим работают как Россия, так и Казахстан. Как отметила Захарова, одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложения "Путешествую без COVID-19".

Как ранее писал сайт kp.ru, с 16 ноября 2021 года в России можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ . Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета.