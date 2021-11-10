Патрушев заявил, что в Афганистане функционируют более 23 тысяч боевиков

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев рассказал об актуальной ситуации в Афганистане. По его словам, в стране до сих пор действуют по крайней мере 20 террористических структур.

В ходе общения с российским журналистам в Нью-Дели в среду, 10 ноября, Патрушев подчеркнул, что главной из угроз, которые исходят от Афганистана, по-прежнему остается терроризм.

"По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков", - сказал он.

Патрушев также отметил, что региональной стабильности также угрожает рост числа беженцев из Афганистана. Под их видом в другие страны также могут пытаться проникнуть террористы, считает секретарь Совбеза РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, В ноябре в Афганистан из России доставят крупную партию гуманитарного груза, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Эти же самолеты в обратном направлении повезут местных жителей, которые имеют российское гражданство.