Секретарь СНБО Украины посоветовал депутатам Германии взять несколько мигрантов к себе домой Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал социал-демократам Германии взять пару мигрантов к себе домой или в кабинеты Бундестага.

Таким образом секретарь СНБО прокомментировал заявление эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильcа Шмида, предложившего открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу, привлекая Киев к решению проблемы беженцев на белорусско-полькой границе.

«У нас на СНБО рассматривался вопрос по отправке беженцев в Украину, о котором заявил депутат Бундестага. Пусть он себе домой по два-три человека берет. С какого перепуга мы должны их принимать?», - заявил он, добавив, что Берлин «отвечает за беженцев».

Как писал сайт kp.ru, в правительстве Германии перемещение мигрантов через Белоруссию назвали контрабандой. Представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт назвал происходящие «гибридной атакой» на Евросоюз.