Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика10 ноября 2021 18:35

Украина вводит санкции против российских граждан из-за открытия консульства Никарагуа в Крыму

Также ограничительные меры введены против четырех граждан Никарагуа
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Под украинские санкции попали четверо россиян

Под украинские санкции попали четверо россиян

Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объявил о введении санкций против четырех россиян. Ограничительные меры вводятся из-за их участия в открытии диппредставительства Никарагуа в Крыму.

Открытие почетного консульства Никарагуа в Республике Крым состоялось 11 ноября 2020 года. В мероприятии приняли участие как граждане России, так и представители второй стороны. Против каждого из них Украина решила ввести персональные санкции.

"Принято решение о применении санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство в Никарагуа в Крыму. Восемь человек. Четверо граждан Никарагуа и четверо – граждане РФ", - цитирует Алексея Данилова РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат сейма (парламента) Польши Януш Ковальский призвал ввести санкции против России на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе.