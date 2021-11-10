Украина удвоит число пограничников на границе из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Украины удвоит число пограничников на государственной границе страны из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии, Такое заявление в среду, 10 ноября, сделал глава ведомства Денис Монастырский, отметив, что также будет задействована нацгвардия и нацполиция.

«Что касается пограничников, их число удвоится на государственной границе. Также будут привлечены серьезные резервы нацгвардии и национальной полиции, которые будут находиться вблизи границы. Речь идет об их дислокации там», - заявил министр.

Монастырский также сообщил, что будут функционировать мобильные группы, которые будут передвигаться вдоль государственной границы «для выявления незаконного пересечения границы».

Напомним, ситуация с мигрантами обострилась в минувший понедельник, 8 ноября. Как писал сайт kp.ru, тогда колонна мигрантов двинулась из Белоруссии в сторону Польши. После нескольких попыток прорвать заграждение из колючей проволоки, они разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Литва в связи с этим приняла решение ввести чрезвычайное положение.