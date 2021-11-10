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Политика10 ноября 2021 18:56

Советник главнокомандующего ВС Украины призвал быть готовыми встать на защиту страны

По словам Яроша, в скором времени стране может пригодиться военные, боевой, а также человеческий опыт личного состава
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Советник главнокомандующего ВС Украины призвал быть готовыми встать на защиту страны

Советник главнокомандующего ВС Украины призвал быть готовыми встать на защиту страны

Фото: REUTERS

Новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош призвал личный состав «Украинской добровольческой армии»* к готовности встать на защиту незалежной.

«Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии* … Друзья и подруги, независимо от того, в каких партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности, стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй», - заявил новый советник главнокомандующего украинских ВС.

По его словам, в скором времени стране может пригодиться военные, боевой, а также человеческий опыт личного состава. «Будьте готовы к защите государства», - отметил он.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош был лидером «Правого сектора»*. О своем новом назначении он сообщил сам 2 ноября на своей странице в Facebook.

* Запрещенная в России экстремистская организация