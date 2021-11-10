Несовершеннолетний участник нападения в Новой Москве обжаловал арест Фото: Андрей МИРЕЙКО

Несовершеннолетний участник драки в Новой Москве, в ходе которой было совершено нападение на мужчину с ребенком, принял решение обжаловать свой арест. Об этом заявили в пресс-службе Щербинского суда Москвы, куда поступила соответствующая жалоба.

«В суд поступила жалоба несовершеннолетнего, который проходит по делу о покушении на убийство, возбужденного в связи с событиями в Новой Москве», - приводит ТАСС сообщение суда.

Роман Масютенко, адвокат этого обвиняемого, ранее не исключил, что адвокаты других фигурантов также обжалуют арест своих подзащитных.

Как писал сайт kp.ru, 17-летнего участника нападения арестовали и отправили в заключение на два месяца - до 5 января 2022 года. Аналогичное решение суд вынес и в отношении трех других участников нападение в Новой Москве.

Напомним, четверо молодых человек избили отца на глазах его маленького сына. Следствие переквалифицировало уголовное дело о нападении со статьи «Хулиганство» на более тяжкую - «Покушение на убийство», а также направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил требование следствия.