Большее число госпитализированных с коронавирусом среди привитых оказалось в Подмосковье Фото: Александр ГЛУЗ

Наибольшая доля госпитализированных с коронавирусом среди привитых оказалась в Подмосковье. Это 18%. Всего в стационарах Московской области находится 10 335 пациентов.

Как передает РБК со ссылкой на опрос, проведенный среди представителей органов власти и здравоохранения российских регионов, в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе данный показатель составляет 12%, в Новгородской и Вологодской областях - 10%, а в Санкт-Петербурге числится от 8 до 10%.

Кроме того, согласно опросу, в Иркутской, Волгоградской, Липецкой, Калининградской областях, а также Мордовии, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Коми вакцинацию от коронавируса делали не более 1% госпитализированных. В Кировской области зарегистрировали 3% привитых среди пациентов в стационарах.

Напомним, сегодня, 10 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости вакцинации, отметив, что для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией нужен коллективный иммунитет в 90-95%, однако пока оставлена планка в 80%. По ее словам, для достижения этого уровня необходимо привить около 22 млн граждан и ревакцинировать порядка 9 млн человек.