В банке «Открытие» предложили кредит под 5,9% годовых каждому клиенту

Центробанк продолжает повышать ключевую ставку. На прошлом заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политики ее подняли до 7,5% годовых. И есть большая вероятность, что в декабре она увеличится еще и даже превысит 8%. Это можно смело утверждать, потому что инфляция уже пересекла восьмипроцентную черту.

Вслед за ставкой ЦБ повышают ставки и банки. Причем как по депозитам, так и по кредитам. По оценкам сервиса «Сравни.ру», средние минимальные ставки по потребительским займам в октябре составили 9,5%, а средние максимальные - 17,5% годовых. Но есть и банки, которые улучшают условия по кредитным предложениям.

Так, банк «Открытие» запустил новый потребительский продукт - «Кредит 5,9% каждому». Его суть - единая минимальная ставка для всех заемщиков в течение всего срока кредитования. Заемные деньги можно использовать на любые цели, в том числе на рефинансирование действующих займов в других банках. Это позволит снизить ежемесячный платеж. Условия нового кредита: ставка - 5,9% годовых, сумма - от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, срок - от 2 до 5 лет, возможно досрочное погашение без комиссии.

- Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка либо онлайн (open.ru), а также в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». При принятии решения банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка. Подтверждать дополнительный доход не требуется, - уточнили в банке «Открытие».

Кредитные деньги начислят на дебетовую карту Opencard. Она бесплатная, выдается вместе с кредитом и может быть доставлена курьером по адресу, который укажет заемщик. Если расплачиваться этой картой, накопленный кешбэк можно использовать для погашения процентов или возврата стоимости покупки.