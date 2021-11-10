Глава МИД Украины: Признание Белоруссией Крыма российским "приведет к непоправимым последствиям"

По словам украинского дипломата, он надеется, что в Минске "отдают себе отчет в вопросе принадлежности Крыма" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко предупредил Белоруссию о "непоправимых последствиях", которые последуют, если Минск решит признать Крым российским. Таким образом дипломат прокомментировал заявление своего белорусского коллеги Владимира Макея, который сказал, что руководство страны сейчас исходит из "реальности, что Крым является сейчас российской территорией".

Как заявил Николенко, в украинском МИД обратили внимание на это высказывание.

"МИД Украины исходит из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно-признанных границах. Изменение подхода Беларуси <...> приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений", - цитирует Николенко ТАСС.

Украинский дипломат также заявил, что надеется, что в руководство Белоруссии "отдает себе отчет в вопросе принадлежности Крыма".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022 - 2023 годы.