В Тюменской области промышленность продолжает активно развиваться

На 8,1 % вырос индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-сентябрь 2021 года. Таковы предварительные данные органов государственной статистики. Подъем промпроизводства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 115,8 %. По данному показателю регион занимает десятое место среди субъектов России.

«Поступательный рост промышленного производства – важнейшая гарантия благополучия региона и его жителей. Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию уже действующих и созданию новых современных производств», – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 142,5 % к уровню января-сентября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177,6 %, прочих готовых изделий – 140,3 %, бумаги и бумажных изделий – 127,8 %, электрооборудования – 124,5 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 124,1 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,3 %, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 115,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 114,1 %, производстве мебели – 109,6 %, металлургическом производстве – 106,7 %.