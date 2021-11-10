МИД РФ: Лавров не примет участия в организованной США онлайн-встрече по пандемии

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила, почему глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не сможет принять участие в онлайн-конференции глав МИД по теме борьбы с пандемией. По ее словам, это связано с плотным рабочим графиком дипломата.

Конференция, которую собрали США, была назначена на среду, 10 ноября. В официальном комментарии российского МИД сообщается, что информация о грядущем мероприятии была получена лишь в конце октября, когда рабочий график Сергея Лаврова уже был сформирован.

"Рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации [...] не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", - сообщила Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона до сих пор не знает подробностей о мероприятии - какая у него будет программа и сколько участников предполагается. Однако желает всем, кто посетит конференцию, успехов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 10 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022 - 2023 годы.