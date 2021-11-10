«Единая Россия» объявила о создании Координационного совета для проработки законодательных инициатив

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, нововведение позволит усовершенствовать работу над законодательными инициативами. Фото: ER.RU.

«Единая Россия» создаст Координационный совет при фракции партии в Госдуме и Экспертный совет по законотворческой деятельности. Главная цель нововведения - улучшить качество законопроектов, которые рассматривают депутаты Государственной думы. Предполагается, что законодательные инициативы сначала будут поступать в Координационный совет для предварительной оценки. Затем, при необходимости, ими займутся рабочие группы Экспертного совета, которые проведут дальнейшую проработку законопроектов. Решение о создании такой схемы было принято 10 ноября Президиумом Генсовета «Единой России».

- Такая конструкция позволит консолидировать усилия фракции в Государственной Думе, региональных депутатских фракций и групп, партийных проектов, комиссий Генсовета, наших сторонников из числа некоммерческих организаций в единую систему выработки и принятия законодательных решений по реализации народной программы «Единой России», - рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Координационный совет также займется проработкой законодательных инициатив совместно с Правительством и государственными органами в текущей законодательной работе. По словам первого заместителя главы фракции «Единой России» Дмитрия Вяткина, в Экспертном совете появятся рабочие группы по основным направлениям народной программы партии.

Членами Координационного совета стали глава фракции «Единой России» Владимир Васильев, его первые заместители Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров, заместители руководителя фракции Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев, Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов, Игорь Кастюкевич, а также руководитель аппарата фракции Максим Жаворонков.

Председателем Экспертного Совета был назначен первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Заместителями председателя Экспертного совета стали заместители руководителя фракции Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич и Сергей Морозов. В состав Совета также вошли руководители групп, отвечающих за главные направления народной программы партии.