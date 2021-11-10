"Русские Витязи" прибыли в Дубай для участия в международном авиасалоне

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экипаж авиагруппы высшего пилотажа "Русские Витязи" прибыл в Дубай. В Объединенных Арабских Эмиратах 14-18 ноября они примут участие в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Как сообщает Минобороны РФ, экипаж "Русских Витязей" прибыл на мероприятие на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Перелет из Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками.

Отмечается, что демонстрационный показ пройдет на аэродроме Аль-Мактум в ОАЭ. Перед ним "Витязи" проведут также два квалификационных полета и воздушные тренировки. Они покажут групповые фигуры высшего пилотажа, а также проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Как ранее писал сайт kp.ru, авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировала на видео часть своей обновленной программы. Ее они показали на аэродроме Кубинка гостям Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021".