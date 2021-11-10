Украина попросила у Донбасса угля и электричества

Украина попросила у Донбасса угля Фото: REUTERS

На заседании экономической подгруппы по Донбассу представители украинской стороны попросили о коммерческих поставках угля и электричества с неподконтрольных Киеву территорий – из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом рассказала пресс-секретарь делегации на минских переговорах Мария Ковшарь.

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», - сообщила она.

5 ноября глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев заключил контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.

8 ноября компания «Белэнерго» объявила, что «с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут».