США и Франция договорились о расширении сотрудничества в космосе

Вице-президент США Камала Харрис и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Вице-президент США Камала Харрис прибыла с официальным визитом в Париж, где встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встречи собеседники договорились о расширении сотрудничества двух стран в космосе и сфере кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров высокопоставленного представителя вашингтонской администрации и французского лидера.

«Вице-президент Харрис и президент Макрон согласились установить всеобъемлющий диалог США и Франции по космосу, чтобы усилить гражданское и коммерческое сотрудничество в космосе, а также сотрудничество в сфере национальной безопасности в космосе», - говорится в сообщении.

Как уточнили в Белом доме, речь идет о регулярном диалоге, в ходе которого эксперты различных правительственных ведомств обеих стран будут координировать свои действия и вырабатывать общий подход.

Камала Харрис заявила, что Франция «является жизненно важным партнером» США в обеспечении безопасности и стабильности, а также «привлечения к ответственности лиц, которые угрожают нашей национальной и экономической безопасности».

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