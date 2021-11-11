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Политика11 ноября 2021 4:38

Блинкен: Вашингтон считает главной темой партнерства с Киевом борьбу с коррупцией на Украине

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон считает борьбу с коррупцией одной из главных тем партнерства с Киевом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжают считать борьбу с коррупцией и проведение дальнейших реформ на Украине главной темой в двусторонних отношениях. Об этом заявил сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон поддерживает «продолжающиеся и амбициозные усилия Украины по укреплению демократии и борьбе с коррупцией», а также продолжит впредь «поддерживать ключевые усилия реформаторов в правительстве Украины и энергичном гражданском обществе».

Кулеба заверил, что Киев будет продолжать «имплементацию реформ», какими бы сложными они ни были, на подготовку дальнейших преобразований настроены и исполнительная, и законодательная ветви власти в стране.

«Мы продолжим реформу с целью «деолигархизации» Украины. Мы хотим, чтобы никакие личные интересы не влияли на украинскую политику, украинскую экономику, украинское общество», - приводит его слова ТАСС.