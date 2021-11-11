AFP: не менее 11 человек пострадали при взрыве в университете на юго-западе Камеруна

Полиция Камеруна начала расследование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 ноября, прогремел взрыв на территории университета в городе Буэа, расположенного на юго-западе Камеруна. В результате ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 студентов, сообщает агентство France Presse со ссылкой на ректора университета.

По данным руководства вуза, взрыв произошел из-за боевых столкновений между сотрудниками служб безопасности страны и вооруженными повстанцами. Территория университета оцеплена правоохранителями. Полиция начала расследование, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Южноафриканское новостное агентство News-24 сообщает, что всех раненых доставили в ближайшую больницу, медики оценивают их состояние как стабильное.

Ранее сайт kp.ru писал о взрыве в лагере для беженцев из разных африканских стран в городе Голдави на севере Камеруна, жертвами которого стали семь человек. Тогда сообщалось, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.