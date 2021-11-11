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Происшествия11 ноября 2021 4:57

AFP: не менее 11 человек пострадали при взрыве в университете на юго-западе Камеруна

Все раненые госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Камеруна начала расследование

Полиция Камеруна начала расследование

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 10 ноября, прогремел взрыв на территории университета в городе Буэа, расположенного на юго-западе Камеруна. В результате ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 студентов, сообщает агентство France Presse со ссылкой на ректора университета.

По данным руководства вуза, взрыв произошел из-за боевых столкновений между сотрудниками служб безопасности страны и вооруженными повстанцами. Территория университета оцеплена правоохранителями. Полиция начала расследование, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Южноафриканское новостное агентство News-24 сообщает, что всех раненых доставили в ближайшую больницу, медики оценивают их состояние как стабильное.

Ранее сайт kp.ru писал о взрыве в лагере для беженцев из разных африканских стран в городе Голдави на севере Камеруна, жертвами которого стали семь человек. Тогда сообщалось, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.