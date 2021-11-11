США и Румыния договорились расширять сотрудничество по безопасности в Черном море Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Румыния договорились расширять сотрудничество в области безопасности, а также активизировать свои совместные начинания в рамках НАТО, при этом особое внимание при этом они намерены уделять Черноморскому региону.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент США после прошедших в Вашингтоне накануне, 10 ноября, переговоров в рамках седьмого раунда двустороннего стратегического диалога.

«Сотрудничество в области безопасности - неотъемлемая часть и ключевой компонент стратегического партнерства США и Румынии. Вместе стороны будут развивать значительные достижения, такие как комплекс ПРО в Девеселу, а также продолжат активизировать совместные начинания в рамках НАТО для выполнения своих обязательств по обороне и сдерживанию, уделяя особое внимание региону Черного моря», - приводит выдержку из документа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные будут действовать в Черном море, «как посчитают нужным». По словам официального представителя Минобороны США, Вооруженные силы страны «в качестве члена НАТО и самостоятельно» продолжат «летать, плавать и проводить операции в международном воздушном и морском пространстве сообразно обстоятельствам».