Пилотируемый корабль Crew Dragon успешно стартовал к МКС Фото: REUTERS

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 21:04 по времени восточного побережья Соединенных Штатов Америки.

В состав экипажа входят американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Они проведут на МКС около полугода.

Через девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя автоматически села на плавучую платформу в Атлантическом океане. Спустя еще три минуты корабль вышел на околоземную орбиту.

Стыковка пилотируемого корабля состоится в 19:10.

Ранее корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю. На борту корабля находились четыре человека — американцы Шейн Кимброу и Меган МакАртур, астронавт Европейского космического агентства Том Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Отстыковка прошла автоматически в 14:05 по времени восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Члены экипажа перебрались в аппарат за два часа до этого.