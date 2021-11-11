Что произошло в ночь на 11 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 11 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Мы собрали самые главные новости к утру 11 ноября 2021 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и обвинил Москву в «провокациях» близ российско-украинской границы, похвалив при этом Киев за «сдержанность».

По его словам, Соединенные Штаты «обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году». Глава американского госдепа утверждал, что тогда наша страна якобы «накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию».

Кроме того, в ходе переговоров Блинкен пообещал Кулебе, что Штаты продолжат поставки летальных вооружений Украине, а также будут добиваться продолжения транзита российского газа через ее территорию. После переговоров глав внешнеполитических ведомств США и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое будет включать в себя сотрудничество в сфере кибербезопасности, обмен разведывательными данными, а также военное взаимодействие в Черном море.

К слову, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные будут действовать в Черном море, «как посчитают нужным». По словам официального представителя Минобороны США, Вооруженные силы страны «в качестве члена НАТО и самостоятельно» продолжат «летать, плавать и проводить операции в международном воздушном и морском пространстве сообразно обстоятельствам».

В России в 2022 году цены на услуги связи, в том числе на домашний интернет и платное телевидение, могут вырасти на десять процентов. Причинами подорожания эксперты традиционно называют рост цен на оборудование, инфляцию и изменения в законодательстве.

Тем временем ученые поняли, что заставляет людей не верить в реальность пандемии коронавируса. Доктор психологических наук, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Розенова в беседе с сайтом kp.ru объяснила феномен конспирологического ковидного «заговора».

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