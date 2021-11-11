Российские ученые изобрели электрический купол для защиты от дронов

Ученые из России изобрели электрический купол для защиты от БПЛА Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создали электрический купол для защиты от беспилотников. Об этом следует из данных сайта Роспатента.

Устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, источника питания и системы видеонаблюдения.

По задумке ученых, купола можно использовать для защиты важных объектов. К примеру, нефтехранилищ или атомных электростанций.

Система работает в трех режимах. Первый — охранный. Второй — охранно-отталкивающий, позволяющий взаимодействовать с БПЛА, но не уничтожать их. Третий — охранно-поражающий, предусматривающий уничтожение дрона.

Изобретатели считают такой способ защиты наиболее экономичным. В частности, при нападении группы БПЛА использование боеприпасов затратно, а вероятность попасть в цель крайне низкая.

Ранее Минобороны презентовало бронеавтомобиль из семейства «Тайфун» под названием «Линза», которые были задействованы в учениях «Нерушимое братство». Такие вездеходы могут эвакуировать раненых прямо с заминированного поля боя. Восемь килограммов взрывчатки выдерживает защищенный корпус «Линзы». Взрыв если и происходит под ее корпусом, так взрывная волна расходится в стороны, не повредив линзообразную капсулу кабины. Подобная концепция используется и оборонным предприятием «Военно-промышленная компания» (ВПК) при создании многоцелевого бронеавтомобиля «ВПК-Урал».