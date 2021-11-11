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Политика11 ноября 2021 8:28

Российские ученые изобрели электрический купол для защиты от дронов

По задумке специалистов, систему можно использовать для защиты важных объектов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Ученые из России изобрели электрический купол для защиты от БПЛА

Ученые из России изобрели электрический купол для защиты от БПЛА

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российские военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил создали электрический купол для защиты от беспилотников. Об этом следует из данных сайта Роспатента.

Устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, источника питания и системы видеонаблюдения.

По задумке ученых, купола можно использовать для защиты важных объектов. К примеру, нефтехранилищ или атомных электростанций.

Система работает в трех режимах. Первый — охранный. Второй — охранно-отталкивающий, позволяющий взаимодействовать с БПЛА, но не уничтожать их. Третий — охранно-поражающий, предусматривающий уничтожение дрона.

Изобретатели считают такой способ защиты наиболее экономичным. В частности, при нападении группы БПЛА использование боеприпасов затратно, а вероятность попасть в цель крайне низкая.

Ранее Минобороны презентовало бронеавтомобиль из семейства «Тайфун» под названием «Линза», которые были задействованы в учениях «Нерушимое братство». Такие вездеходы могут эвакуировать раненых прямо с заминированного поля боя. Восемь килограммов взрывчатки выдерживает защищенный корпус «Линзы». Взрыв если и происходит под ее корпусом, так взрывная волна расходится в стороны, не повредив линзообразную капсулу кабины. Подобная концепция используется и оборонным предприятием «Военно-промышленная компания» (ВПК) при создании многоцелевого бронеавтомобиля «ВПК-Урал».