YouTube перестанет показывать количество отметок "не нравится" под видео

Видеохостинг YouTube перестал показывать счетчик дизлайков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube перестанет показывать счетчик отрицательных отзывов на ролики. Об этом говорится на сайте компании.

- На основании полученных данных, мы делаем статистику отрицательных отзывов скрытой, но кнопка "не нравится" сохранится, — говорится в сообщении руководства видеохостинга.

В компании считают, что такая мера защитит создателей контента от кибербуллинга, а также риска атак, в ходе которых пользователи намеренно увеличивают количество отрицательных отзывов о видео.

В YouTube отметили, что стремятся создать "инклюзивную и уважительную среду", где у авторов контента есть возможность "выражать себя, не испытывая угрозы".

Ранее операционный директор компании Mediacube Роман Колодко заявил, что за миллион просмотров на канале YouTube в месяц в русскоязычном регионе можно заработать от 50 до 3 тысяч долларов. Колодко добавил, что заработок автора на YouTube складывается из доходов от рекламных вставок Google, подписки YouTube Premium, суперчатов и суперстикеров, а также спонсорства. Эксперт отметил, что у одного миллионника может быть 300 тысяч просмотров в месяц, а у другого - 30 миллионов, при этом доход будет отличаться соответствующе.