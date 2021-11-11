Общественники предложили добавить на «Госуслугах» возможность жаловаться на фейки о COVID-19 Фото: Shutterstock

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил дополнить сервис «Госуслуги» специальным разделом, где пользователи смогут жаловаться на фейки о коронавирусе.

В данном разделе можно будет не только сообщить о распространении недостоверных сведений и слухов о болезни, но и указать места, где игнорируют санитарные правила.

Последних, по словам Петрова, в России немало. Почти каждый день находятся те, кто «демонстративно игнорируют ограничения, ставя под удар ведущуюся борьбу с опасной болезнью».

Бороться с нарушителями поможет система «народного контроля». Это должен быть инструмент, доступный всем гражданам и при этом максимально удобный в плане использования.

По мнению общественника, самым оптимальным вариантом будет добавление специального раздела на портале «Госуслуги». С таким предложением он обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

- В разделе граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией, — цитирует Rt текст письма.

Общественник уверен, что подобное нововведение позволит «снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».

Вот уже продолжительное время в России ежедневно фиксируют по 35-40 тысяч новых случаев заболевания ковидом.

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