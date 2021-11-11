ВОЗ прогнозирует вспышку кори из-за невакцинированных детей Фото: Артем КИЛЬКИН

В мире существует угроза развития кори из-за пропустивших вакцинацию детей, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщается в докладе на сайте ВОЗ, в 2020 году вакцинацию от кори пропустили более 22 миллионов детей. Это стало самым большим увеличением за два десятилетия и создало опасные условия для возникновения вспышек, говорится в документе.

Эпидемиологический контроль за болезнью ослаб, несмотря на то, что в прошлом году было зарегистрировано на 80% меньше случаев заболевания корью, чем в 2019. В ВОЗ отмечают, что в 2020 году в лаборатории было направлено наименьшее за десять лет количество образцов биоматериала для проведения анализов. Именно недостаточное наблюдение за развитием кори создает риски для вспышки этой болезни.

Под угрозой находятся более 93 миллионов человек по всему миру, добавили авторы доклада.