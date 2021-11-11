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Здоровье11 ноября 2021 9:36

Более половины граждан пожилого возраста вакцинированы от коронавируса в России

Каждый второй пожилой в стране рискует своей жизнью, отметил глава Минздрава
Абдулла ШАКИРОВ
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Более половины граждан пожилого возраста вакцинированы от коронавируса в России

Более половины граждан пожилого возраста вакцинированы от коронавируса в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России от коронавируса привились чуть более половины граждан пожилого возраста, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что все еще каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию», – сказал министр в ходе выступления на IV Всероссийском форуме «Россия - территория заботы».

Как писал сайт kp.ru, накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для победы над инфекцией нужно, чтобы прививку сделали 70-75% россиян, объяснил специалист.

Предложение Гиннцбурга поддержали больше трети россиян.